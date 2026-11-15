Srbija raskinula ugovor sa Kušnerom za Generalštab – bez penala od 50 miliona evra

Država Srbija zvanično je raskinula ugovor sa firmom „Atlantic Incubation Partners LLC“ Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, koji je predviđao „revitalizaciju“ kompleksa Generalštaba u Beogradu.

Ugovor je raskinut uz odricanje od svih eventualnih međusobnih potraživanja, saznaje portal nedeljnika Vreme od izvora iz Vlade.

Prema istom izvoru, to znači da Srbiji više ne prete arbitraža ni penali zbog neispunjenja obaveza iz ugovora. Generalni sekretarijat Vlade i Kušnerova firma do objave teksta nisu odgovorili na upit Vremena.

Ugovor o izgradnji hotela, kockarnice i stambenog kompleksa na mestu Generalštaba potpisao je u maju 2024. tadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić, nakon odobrenja Vlade.

Dokument u početku nije bio javan. Radar je kasnije otkrio da se Srbija obavezala da skine zaštitu sa kompleksa oštećenog u NATO bombardovanju 1999. godine, sruši objekte o svom trošku i ustupi zemljište bez naknade na 99 godina.

Srbija raskinula ugovor sa Kušnerom za Generalštab – bez penala od 50 miliona evra

Srbija je imala rok do maja 2026. da ispuni obaveze, inače je investitor mogao da traži naknadu do 50 miliona evra.

Vlada je Generalštabu ukinula status kulturnog dobra u novembru 2024. Pre toga su direktorke republičkog i beogradskog zavoda za zaštitu spomenika podnele ostavke, navodeći pritisak jer su odbile da skinu zaštitu.

Tužilaštvo za organizovani kriminal tvrdi da je odluka donesena na osnovu falsifikovanog predloga. Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda, priznao je na saslušanju u maju 2025. da je falsifikovao dokument.

Srbija raskinula ugovor sa Kušnerom za Generalštab – bez penala od 50 miliona evra

TOK je 15. decembra podneo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva Slavice Jelače i čelnika dva zavoda, Gorana Vasića i Aleksandra Ivanovića. Istog dana objavljeno je da se Kušner povlači iz projekta.

Sva četvorica negiraju krivicu pred Specijalnim sudom. Nastavak suđenja zakazan je za 23. novembar.

Zjaečaronline/Komitet/M.M.

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