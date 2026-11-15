Sumnja se na turiste: U Viljnusu ukradena i razbijena pozlaćena skulptura Isusa Hrista

Nepoznata osoba ukrala je i razbila pozlaćenu skulpturu Isusa Hrista iz dvorišta crkve Božjeg milosrđa u Viljnusu, a policija je pokrenula istragu o incidentu koji je zabeležen i nadzornim kamerama, prenosi danas litvanski javni servis LRT .

Incident se dogodio 11. novembra u starom delu litvanske prestonice, kada je, prema saopštenju policije, nepoznata osoba oštetila skulpturu Isusa Hrista koja je visila na drvenom krstu u unutrašnjem dvorištu crkve.

Britanski portal GB News preneo je danas da se sumnja da je reč o dvojici britanskih turista koji su bili pod dejstvom alkohola, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Na snimku se čuje da jedan od muškaraca govori engleskim jezikom sa britanskim akcentom.

Sumnja se na turiste: U Viljnusu ukradena i razbijena pozlaćena skulptura Isusa Hrista

Prema snimcima nadzornih kamera koje su objavili lokalni mediji, dvojica muškaraca prišla su skulpturi, nakon čega je jedan od njih podigao figuru, ali su joj se tokom rukovanja odlomile ruke, a zatim je pala na zemlju i razbila se u više delova.

Muškarci su potom pobegli sa mesta događaja, ostavljajući ostatke skulpture na ulici. Jedan automobil je ubrzo prošao tim putem i pregazio deo razbijenih komada.

Sveštenik crkve Elijas Anatolijus Markauskas pozvao je stanovnike Viljnusa i posetioce grada da pomognu policiji u identifikaciji osumnjičenih, uz apel da svi koji imaju informacije o incidentu kontaktiraju nadležne organe.

U saopštenju crkve navedeno je da je uništenje skulpture izazvalo žalost, uz poruku da taj čin predstavlja i simbolički napad na hrišćansku veru.

Sumnja se na turiste: U Viljnusu ukradena i razbijena pozlaćena skulptura Isusa Hrista

Litvanska policija saopštila je da je materijalna šteta u postupku utvrđivanja i da je pokrenuta istraga zbog sumnje na krivično delo narušavanja javnog reda i mira, prema članu 284 Krivičnog zakonika Litvanije.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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