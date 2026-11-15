Veruović za KTV: 12. marta 2003. mafija je zajahala državu – SNS je samo njen proizvod

Milan Veruović, nekadašnji šef obezbeđenja premijera Zorana Đinđića i čovek ranjen u atentatu 12. marta 2003. godine, gostovao je na KTV-u i ponovio svoju dugotrajnu tezu o političkoj pozadini ubistva.

U izjavi koja se brzo proširila, Veruović je rekao:

– 12. marta 2003. je mafija zajahala državu – SNS je samo njen proizvod – rekao je Veruović.

Veruović za KTV: 12. marta 2003. mafija je zajahala državu – SNS je samo njen proizvod

Ovim je, prema njegovim rečima, atentat na Đinđića označio prekretnicu nakon koje je organizovani kriminal preuzeo kontrolu nad državom, a Srpska napredna stranka se kasnije pojavila kao politički proizvod te situacije.

Veruović je i ranije, u više gostovanja, tvrdio da zvanična verzija atentata navodno nije tačna, da su stvarni nalogodavci i profiteri ostali nekažnjeni, te da je ubistvo Đinđića stvorilo uslove za dugoročnu kontrolu institucija od strane kriminalnih struktura.

Veruović za KTV: 12. marta 2003. mafija je zajahala državu – SNS je samo njen proizvod

Ove tvrdnje su u proteklim godinama više puta iznošene, ali su zvanično osporene balističkim veštačenjima i sudskom presudom.

Zaječaronline/Komitet/M.M.

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