Tragedija u Iranu: U sudaru autobusa poginulo 12 osoba

Dvanaest ljudi je poginulo, a 16 je povređeno kada se tokom protekle noći autobus koji je prevozio zaposlene u naftnoj kompaniji prevrnuo u provinciji Ilam, u zapadnom Iranu, izjavio je danas guverner okruga Abdanan, Behzad Nurmohamadi.

Nurmohamadi je za iransku agenciju IRNA rekao da su povređeni prebačeni u bolnice u Ilamu, Dehloranu, Dezfulu i Abdananu na lečenje.

Prema njegovim rečima, na lice mesta je poslato 12 spasilačkih timova sa 32 članvoa, šest ambulantnih vozila i šest vozila za pomoć i spasavanje.

Tragedija u Iranu: U sudaru autobusa poginulo 12 osoba

Prema njegovim rečima, na lice mesta je poslato 12 spasilačkih timova sa 32 članvoa, šest ambulantnih vozila i šest vozila za pomoć i spasavanje.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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