Njegove reči i danas svi pamte: Na današnji dan preminuo je Patrijarh Pavle

Na današnji dan, 15. novembra 2009. godine, preminuo je patrijarh srpski Pavle, svetovnog imena Gojko Stojčević, 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla Srbiju, a hiljade ljudi izašle su na ulice kako bi odale počast čoveku koji je svojim životom, skromnošću i rečima ostavio neizbrisiv trag.

Patrijarh Pavle preminuo je u 95. godini života, u snu, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde se nalazio na lečenju. Na čelu Srpske pravoslavne crkve bio je od 1990. godine, a tokom gotovo dve decenije patrijarške službe postao je jedna od najprepoznatljivijih ličnosti srpskog društva.

Vest o njegovom odlasku brzo se proširila, a domaći mediji posvetili su mu naslovne strane i posebna izdanja. Novine su objavljivale njegove fotografije, životne priče i sećanja ljudi koji su ga poznavali.

Posebno emotivni prizori viđeni su tokom njegove sahrane 19. novembra 2009. godine. Veliki broj vernika i građana okupio se kako bi ga ispratio na poslednji počinak.

Patrijarh Pavle sahranjen je 19. novembra 2009. godine u manastiru Rakovica u Beogradu, prema sopstvenoj želji. Njegov grob nalazi se u manastirskoj crkvi Svetih arhangela Mihaila i Gavrila.

Njegove reči i danas svi pamte: Na današnji dan preminuo je Patrijarh Pavle

I godinama nakon njegove smrti, vernici iz Srbije i drugih krajeva dolaze u manastir Rakovica kako bi posetili njegov grob, pomolili se i odali mu poštu. Mnogi dolaze upravo zbog sećanja na njegov život, skromnost i duhovne poruke koje je ostavio iza sebe.

Manastir Rakovica tako je postao jedno od mesta koje vernici posećuju kako bi se prisetili patrijarha Pavla i njegovog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu.

Patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci, u Slavoniji. Još za života bio je poznat po skromnom načinu života, jednostavnosti i neposrednom odnosu prema ljudima.

Upravo su te osobine ostale među najčešćim asocijacijama na njegovo ime. Priče o tome kako je sam popravljao obuću, koristio javni prevoz i živeo bez raskoši godinama su se prepričavale i objavljivale u medijima.

Njegove poruke o dobroti, praštanju, strpljenju i čovekoljublju ostale su deo sećanja na njegovo delo. Posebno se izdvaja rečenica „Budimo ljudi“, koja se i danas često citira.

Njegove reči i danas svi pamte: Na današnji dan preminuo je Patrijarh Pavle

Godinama nakon njegove smrti, mediji se svakog 15. novembra podsećaju na život i delo patrijarha Pavla. Njegove fotografije, govori, pouke i brojne životne priče ponovo se dele, a interesovanje za njegovu ličnost ne prestaje.

Sedamnaest godina nakon njegovog odlaska, patrijarh Pavle ostaje upamćen po skromnosti, blagosti i porukama koje su prevazilazile okvire verskog života.

Zaječaronline/Hype TV/M.M.

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