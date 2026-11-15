Filipinska pevačica Karmel pobedila na prvoj Evroviziji Azija održanoj u Bangkoku

Filipini su pobedili na prvom izdanju muzičkog takmičenja Evrovizija Azija, održanom danas u Bangkoku, gde je 19-godišnja pop pevačica Karmel osvojila prvo mesto pesmom “Sobra-Sobra”, posvećenom osnaživanju žena.

Pobednicu su izabrali gledaoci, stručni žiriji iz 11 zemalja učesnica i publika koja je glasala putem interneta, prenosi Frans24.

Filipinska pevačica Karmel pobedila na prvoj Evroviziji Azija održanoj u Bangkoku

Domaćin takmičenja Tajland zauzeo je drugo mesto, a slede Vijetnam, Malezija i Laos, dok su se na začelju našli Nepal, Kambodža i Bangladeš.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.