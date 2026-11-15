Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije služio je danas u manastiru Rakovica liturgiju, a potom i pomen patrijarhu Pavlu povodom 17 godina od njegove smrti.

Posle pomena Porfirije je naveo da su se molili za pokoj duše patrijarha Pavla, ali i njemu da se moli za nas da budemo ono što je on želeo da budemo i na šta je pozivao – “Da budemo ljudi”.

“To znači, braćo i sestre, da iako smo ljudi, ne znači da smo zaista autentični i pravi ljudi”, naveo je Porfirije i dodao da od nas i od našeg opredeljenja zavisi da li ćemo biti istinski, pravi ljudi.

“Biti čovek znači biti u Hristu, biti u Bogočoveku”, kazao je Porfirije.

Posle parastosa, patrijarh Porfirije je dočekao oko 150 učenika Gimnazije “Patrijarh Pavle”, koji su u litiji od škole do manastira došli sa svojim direktorom, brojnim profesorima i veroučiteljima.

Patrijarh Pavle je rođen kao Gojko Stojčević 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućancima kod Donjeg Miholjca.

Posle iskušeništva zamonašen je 1948. godine u ovčarsko-kablarskom manastiru Blagoveštenju, dobivši monaško ime Pavle. Sabor SPC izabrao ga je 1. decembra 1990. godine za 44. po redu prvojerarha SPC

Umro je 15. novembra 2009. godine, a sahranjen je 19. novembra u manastiru Rakovica.

Zaječaronline/FoNet/M.M.

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