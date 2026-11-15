Vladimir Božović pozdravio SLOBODNU Srbiju i zaboravio na Vučića koji ga je tu postavio! (VIDEO)

Vladimir Božović pozdravio SLOBODNU Srbiju i zaboravio na Vučića koji ga je tu postavio!

Vladimir Božović 2023. godine postavljen je za generalnog konzula Republike Srbije u Njujorku, a na to mesto postavio ga je tadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Međutim, izgleda da je već zaboravio ko ga je postavio i ko mu je dao taj posao, ali i da je član glavnog odbora SNS-a, jer je počeo da se poziva na novu vlast pozdravljajući SLOBODNU SRBIJU.

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Za njega kažu da se savija kako vetar duva, pa izgleda da je već počeo da se savija ka novoj vlasti.

On je pred novinarima u Čikagu rekao da pozdravlja novi RTS, koji tek sada gleda: “Pozdrav za novi RTS koji je novo lice Srbije, slobodne demokratske oslobođene Srbije, jako ga sada gledam, više nego ranije. Sa zadovoljstvom dajem ovu izjavu novom RTS-u u svojstvu ambasadora i generalnog konzula Republike Srbije u Njujorku. “

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.