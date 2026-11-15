Nenad Popović kupuje luksuz na Luštici: Nevenčana supruga upisuje stanove, a sumnja se da stoji i iza vile od četiri miliona evra!

Od 2017. godine Nenad Popović bio je neizostavan član svake vlade koju je vodila Srpska napredna stranka. Sada, dok napušta funkciju ministra bez portfelja, njegova nevenčana supruga Sanja Alavanja upisuje nekretnine u elitnom crnogorskom letovalištu Luštica bej.

Prema saznanjima Radara, Alavanja će se uskoro naći kao vlasnica dva stana u izgradnji u ovom luksuznom risortu. Jedan stan od 46 kvadrata koštao je 222.500 evra, a pravo na drugi stan ustupio joj je biznismen blizak Popoviću (Lj. P.), koji je na Luštici kupio i vilu od 389 kvadrata uz golf teren – po ceni od čak 4.054.260 evra. Spekuliše se da je i ta vila kupljena u Popovićevo ime, ali dokaza za sada nema.

Uplate za nekretnine išle su preko Alta banke. Izvor navodi da je novac prethodno prebacivan u rubljama sa računa u Rusiji. Popović je i dalje pod američkim sankcijama zbog poslovanja u ruskom elektronskom sektoru.

U Srbiji se malo toga vodi na njegovo ime – firme su likvidirane, a najvrednije nekretnine (stan od 150 kvadrata u Knez Mihailovoj, petosoban stan na Novom Beogradu, stan u Novom Sadu i garaže) uknjižene su na nevenčanu suprugu.

Izvor: Radar

Zajecaronline/J.V.

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