Studentska lista imala bi više od 71 odsto poslaničkih mesta: Šta bi nam donela promena izbornog sistema

Studentska lista bi sa glasovima osvojenim 25. oktobra imala više od 71 odsto poslaničkih mesta kada bi se poslanici birali po većinskom modelu sa približno jednakim brojem birača u svakoj izbornoj jedinici.

To pokazuje nova analiza istraživačke kuće Latenta, predstavljena uoči prvog zasedanja novog saziva Narodne skupštine, zakazanog za 17. novembar.

U ovom modelu, koji podrazumeva da Srbija prestane da bude jedna izborna jedinica, Studentskoj listi pripao bi 181 od ukupno 254 mandata, što je više od dvotrećinske većine. Po proporcionalnom sistemu, primenjenom na oktobarskim izborima, osvojila je 140 od 250 mesta.

Simulacija polazi od približno 25.000 birača po poslaniku, pa su manje susedne opštine spojene, a veći gradovi podeljeni na više izbornih jedinica. U svakoj od njih jedan mandat dobija lista sa najviše glasova.

Posebno se izdvaja Beograd, koji bi prema takvoj podeli imao 63 poslanika. Studentska lista pobedila bi u 61 beogradskoj jedinici. Na nivou cele zemlje, u 62 od 254 jedinice njena prednost nad listom oko SNS-a bila bi veća od 30 procentnih poena, pre svega u velikim gradovima.

Studentska lista imala bi više od 71 odsto poslaničkih mesta: Šta bi nam donela promena izbornog sistema

Kako u analizi objašnjava Mihajlo Popesku, osnivač i direktor Latente, u ovakvom većinskom sistemu pobeda za jedan glas i pobeda za deset hiljada glasova donose po jedan mandat.

Zato na sastav parlamenta snažno utiče način povlačenja granica izbornih jedinica.

Predstavljeni model je jedan od tri scenarija iz analize i predstavlja preračun postojećih rezultata, uz pretpostavku istog glasanja. Promena sistema mogla bi da promeni kandidate, koalicije i odluke birača. Iz modela su izostavljena 86.623 glasa iz inostranstva i zavoda za izvršenje sankcija, jer ih nije moguće rasporediti prema prebivalištu birača.

Analiza se nadovezuje na Latentinu predizbornu studiju, čijih je svih sedam modela predviđalo pobedu Studentske liste i prelazak cenzusa samo dve nemanjinske liste. Prosek modela – odnosno centralna procena Latente videla je Studentsku listu na 52,3%, listu oko Aleksandra Vučića na 35,9%, a SPS na 1,9% podrške birača. Procene su objavljene u 20:01, minut posle zatvaranja birališta, pre prvih preliminarnih rezultata.

Unapred odabrani konzervativnim model C potcenio je prednost Studentske liste, što je Latenta takođe analizirala i objavila. Istraživanje osvetljava i sastav te podrške. Prema anketnim procenama usklađenim sa konačnim rezultatom, 36 odsto glasova Studentske liste poteklo je od birača Srbije protiv nasilja iz 2023, jedna četvrtina od kombinancije bivših apstinenata i glasača po prvi put.

Studentska lista je uspela da „preotme“ značaj deo glasača SNS-u (nekih 12%) tako i SPS-u (40%). Predizborna onlajn anketa sprovedena je od 23. do 25. oktobra na 1.189 punoletnih građana, uz dopunske, posredno prikupljene podatke o 134 osobe starije od 65 godina.

Studentska lista imala bi više od 71 odsto poslaničkih mesta: Šta bi nam donela promena izbornog sistema

Latenta je studiju sprovela u saradnji sa prof. Slobodanom Tomićem sa Univerziteta u Jorku. Izveštaj, podaci i kod dostupni su na polling2026.latenta.com.

Zaječaronline/Nova.rs/Komitet/M.M.

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