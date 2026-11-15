Studenti Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu javno su se obratili dekanu prof. dr Vladimiru Janjiću: Nazivao ih „gorim od fašista i teroristima“, „debilima i autističnima“ – ZAHTEVAJU OSTAVKU!

Studenti Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu uputili su otvoreno pismo dekanu prof. dr Vladimiru Janjiću u kome ga optužuju za uvredljive izjave na njihov račun i traže da snosi odgovornost.

U pismu koje je objavila studentska blokada FMNKG navodi se da ih je dekan na sednici HNB-a nazvao „gorim od fašista i teroristima“, a da su ga ranije zvali i „debilima i autističnima“. Studenti podsećaju da su upravo oni izneli četiri zahteva u decembru 2024. godine i da su pobedili uprkos tim etiketama.

„Znate dobro da ste to izgovorili i znate dobro da to nisu jedini epiteti kojima ste nazivali svoje studente“, piše u pismu.

Dalje ističu da ne žele revanšizam, već sistem u kome niko, a posebno dekan, ne sme na takav način da govori o studentima. Odgovornost i dostojnost stavljaju kao osnovne vrednosti i jasno poručuju da čovek koji tako naziva svoje studente nije dostojan funkcije dekana Fakulteta medicinskih nauka.

Pismo završavaju rečima: „S poštovanjem, Vaši studenti koji su gori od fašista“.

Zajecaronline/J.V.