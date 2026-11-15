Banka Poštanska štedionica objavila je da je, prema preseku na današnji dan u 11.00 časova, raspoloživa gotovina potvrđena na 98,72 odsto bankomata iz evidencije obuhvaćene izveštajem.

– Bankomate punimo i petkom i subotom, na kraju radnog dana, kako bismo obezbedili snabdevenost gotovinom tokom vikenda. Usled povećane potražnje, na manjem broju najopterećenijih lokacija, naročito na bankomatima izvan ekspozitura i u blizini velikih trgovinskih objekata, može doći do privremene nedostupnosti gotovine, posebno nedeljom – navodi se u obaveštenju banke.

Kako su naveli, Poštanska štedionica će kao odgovorna banka svojim klijentima, u slučaju da bankomat BPŠ trenutno nije u funkciji, refundirati naknadu naplaćenu za podizanje gotovine na bankomatu druge poslovne banke.

Poštanska štedionica obaveštava klijente: Raspoloživa gotovina na 98,72 odsto bankomata

– Na ovaj način preuzimamo trošak naknade i pružamo konkretnu podršku klijentima kada im je potrebna. Podsećamo da je gotovinu moguće podići i kod trgovaca, uz kupovinu – do 5.000 dinara po transakciji. Plaćanjem DinaCard karticom na kasama NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica, kao i u IDEA i Roda marketima, klijenti mogu podići novac sa svog računa bez dodatne naknade. Potrebno je da pre plaćanja kasiru najave željeni iznos gotovine – kažu u BPŠ.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.