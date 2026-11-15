Počast za legende: U Kuću slavnih rokenrola uvedeni Fil Kolins, Bili Ajdol, Ajron Mejden

Na svečanoj ceremoniji održanoj u Los Anđelesu, u “Kuću slavnih rokenrola” zvanično je primljeno ukupno 18 muzičara i bendova, među kojima su Fil Kolins, Bili Ajdol, Ajron Mejden, Oejzis, Vu-Tang klan, Šade i Džoj Divižn.

Na svečanosti održanoj u subotu uveče u pozorištu “Pikok”, u “Kuću slavnih” uvedeni su i Kvin Latifa, Em-Si Lajt, Luter Vandros posthumno, kao i producent Rik Rubin, kojem su članovi benda Red hot čili pepers priredili poseban omaž.

Fil Kolins uz suze je održao govor zahvalnosti na ovoj počasti, preneo je AP.

Sedamdesetpetogodišnji Kolins, koji zbog problema sa kretanjem i drugih zdravstvenih teškoća nije mogao da nastupi, polako je izašao na binu uz pomoć dva štapa.

On se rasplakako pred gromoglasnim ovacijama publike, među kojom su bili njegova ćerka, glumica Lili Kolins, kao i njegovo četvoro druge dece.

Događaj je bio ispunjen brojnim nastupima, a grupa Ju-tu priredila je iznenađenje na samom početku večeri, izvodeći svoj novi singl “Silencio”, okružena plesačima u opremi za razbijanje demonstracija.

Počast za legende: U Kuću slavnih rokenrola uvedeni Fil Kolins, Bili Ajdol, Ajron Mejden

Grupe Ran-Di-Em-Si (Run DMC) i Aerosmit priredile su iznenađujuće finale večeri energičnim izvođenjem pesme “Walk This Way”.

Nekoliko sati kasnije, tokom uvođenja Bilija Ajdola, jednog od retkih izvođača za koje su kupci ulaznica sa sigurnošću znali da će se pojaviti i nastupiti, publika je skočila na noge i pevala u glas uz pesmu “White Wedding”.

Članovi benda Oejzis nisu prisustvovali ceremoniji, navela je agencija. Lijam Galager je odbio dolazak navodeći da mu je put do Los Anđelesa predalek za jedno veče, kao i da mu dodele nagrada stvaraju nelagodnost.

Noel Galager je imao zakazan nastup iste večeri u Londonu u okviru džez festivala EFG.

Počast za legende: U Kuću slavnih rokenrola uvedeni Fil Kolins, Bili Ajdol, Ajron Mejden

Opra Vinfri je u Kuću slavnih posthumno uvela Lutera Vandrosa, podsetivši da je svojevremeno sasvim opravdano proglašen za “izvođača uz čiju muziku ljudi najčešće vode ljubav”.

Televizijski snimak celog događaja biće emitovan 8. decembra na mreži ABC i platformi Dizni.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.