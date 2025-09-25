Alkaraz se plasirao u osminu finala ATP turnira u Tokiju!

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu pobedio Argentinca Sebastijana Baeza rezultatom 6:4, 6:2 za sat i 21 minut igre.

Španski teniser je poveo 2:0 prvom setu, a zatim je Baez uspeo da izjednači na 2:2.

Alkaraz je na početku petog gema zatražio medicinski tajm-aut zbog povrede skočnog zgloba.

Najbolji teniser sveta je potom uspeo da napravi brejk u devetom gemu i tako osvoji prvi set. Španski teniser je u drugom setu dva puta oduzeo servis Baezu za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Belgijanca Zizua Bergsa i Čilanca Alehandra Tabila.

ATP turniru u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.226.470 američkih dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…