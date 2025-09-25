Izdvajamo Sport Vesti

25.09.2025.
Carlos Alcaraz foto: (AP Photo/Yuki Iwamura)

Alkaraz se plasirao u osminu finala ATP turnira u Tokiju!

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu pobedio Argentinca Sebastijana Baeza rezultatom 6:4, 6:2 za sat i 21 minut igre.

Španski teniser je poveo 2:0 prvom setu, a zatim je Baez uspeo da izjednači na 2:2.

Alkaraz je na početku petog gema zatražio medicinski tajm-aut zbog povrede skočnog zgloba.

Najbolji teniser sveta je potom uspeo da napravi brejk u devetom gemu i tako osvoji prvi set. Španski teniser je u drugom setu dva puta oduzeo servis Baezu za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Belgijanca Zizua Bergsa i Čilanca Alehandra Tabila.

ATP turniru u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.226.470 američkih dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

