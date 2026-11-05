Ronaldo poslao emotivnu poruku: Posle 23 godine završio karijeru
Kristijano Ronaldo odlučio je da se penzioniše kada je reč o reprezentaciji Portugala. On seoglasio na društvenim mrežama i objavio da je posle 23 godine odlučio da se povuče iz nacionalnog tima.
Ronaldo je u emotivnoj objavi istakao da je za kraj reprezentativne karijere.
“Došao je dan… Nikada nisam osećao da je pripadao samo meni. Ali imao sam tu privilegiju da ga nosim pune 23 godine, branio ga i nosio po stadionima širom celog sveta. Danas je došlo vreme da ga prosledim ka budućnosti. Nije bila laka odluka. Zato što se neke odluke ne donose samo umom. Donose se i srcem. Put je počeo 2003. i promenio mi je život. Kada pogledam unazad na sve što je bilo u nacionalnom dresu, ne vidim samo golove, trofeje, rekorde. Vidim ljude. Vidim portugalski narod koji živi u inostranstvu koji, za 90 minuta.”
Kristijano Ronaldo je za nacionalni tim odigrao je 234 meča i postigao je 146 golova. On je trenutno član Al Nasra.
Zajecaronline/24 sedam/N. S.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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