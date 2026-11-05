Ronaldo poslao emotivnu poruku: Posle 23 godine završio karijeru

Kristijano Ronaldo odlučio je da se penzioniše kada je reč o reprezentaciji Portugala. On seoglasio na društvenim mrežama i objavio da je posle 23 godine odlučio da se povuče iz nacionalnog tima.

Ronaldo je u emotivnoj objavi istakao da je za kraj reprezentativne karijere.

“Došao je dan… Nikada nisam osećao da je pripadao samo meni. Ali imao sam tu privilegiju da ga nosim pune 23 godine, branio ga i nosio po stadionima širom celog sveta. Danas je došlo vreme da ga prosledim ka budućnosti. Nije bila laka odluka. Zato što se neke odluke ne donose samo umom. Donose se i srcem. Put je počeo 2003. i promenio mi je život. Kada pogledam unazad na sve što je bilo u nacionalnom dresu, ne vidim samo golove, trofeje, rekorde. Vidim ljude. Vidim portugalski narod koji živi u inostranstvu koji, za 90 minuta.”

Kristijano Ronaldo je za nacionalni tim odigrao je 234 meča i postigao je 146 golova. On je trenutno član Al Nasra.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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