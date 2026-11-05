Uhapšen pokrajinski sekretar Predrag Vuletić: Sumnja se na zloupotrebu 130,9 miliona dinara

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da su uhapšeni pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić (P.V.). Kao i predsednica Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za pregled prijava za dodelu sredstava (D.M.).

Hapšenje je izvršeno po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva. Osumnjičenima se stavlja na teret produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Prema navodima tužilaštva, postoje osnovi sumnje da su Vuletić, kao pokrajinski sekretar, i D.M. Kao predsednica komisije, zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja drugim fizičkim licima pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000 dinara.

Sporna sredstva odnosila su se na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete, za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine. Konkursi su sprovođeni za 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu.

Tužilaštvo navodi da fizička lica kojima su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 130,9 miliona dinara nisu ispunjavala ni osnovni uslov predviđen konkursom. Rođenje trećeg i/ili četvrtog deteta. Na taj način je budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine pričinjena šteta od 130.900.000 dinara.

Obojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Predrag Vuletić dužnost pokrajinskog sekretara obavlja od 2016. godine. Član je Predsedništva Pokreta socijalista.

Zajecaronline/J.V.

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