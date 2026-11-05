Za „novi“ mozaik u Hramu 6,5 miliona evra: Javni novac otišao na račun u Alta banci, sumnja na iznošenje keša u Moskvu

Vlada Srbije odobrila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) oko 6,5 miliona evra za izradu novog mozaika u Hramu Svetog Save.

Iako je uređenje unutrašnjosti hrama zvanično završeno još 2020. godine, piše nedeljnik Vreme.

Ugovor je potpisan na Vidovdan (28. juna 2026.) od strane patrijarha Porfirije i tadašnjeg premijera Đure Macuta.

SPC je odobreno 763,1 milion dinara. Od toga je 234,8 miliona dinara već uplaćeno, dok ostatak treba da bude isplaćen do kraja novembra 2026. godine.

Javni novac uplaćen je na jedan od računa koje SPC ima u Alta banci. Vreme navodi da postoji sumnja da je deo novca u gotovini iznet iz Srbije i predat partnerima u Moskvi. Dokument do kojeg je došao nedeljnik pokazuje da je novac namenjen izradi mozaika površine 2.315,33 kvadratna metra.

Za „novi“ mozaik u Hramu 6,5 miliona evra: Javni novac otišao na račun u Alta banci, sumnja na iznošenje keša u Moskvu

SPC se ugovorom obavezala da izradu plati Moskovskom međunarodnom fondu za podršku Unesku. Kao izvršilac posla navodi se Dejan Nakić, za koga Vreme prenosi ranije navode o kontroverzama u poslovanju SPC.

Nakić je 2025. godine privođen zbog carinskih prekršaja (prenos veće količine novca, ženskih torbica i cigareta).

Nije poznato da li je protiv njega vođen postupak. Njegov brat, ambasador Srbije u Slovačkoj, predmet je istrage Tužilaštva za organizovani kriminal zbog nepravilnosti tokom izbora 2026. godine.

Hram Svetog Save je svečano otvoren 2020. godine, kada je saopšteno da su unutrašnji radovi okončani postavljanjem monumentalnog mozaika i kompletnim opremanjem enterijera.

Vreme ukazuje na nejasnoće u vezi sa potrebom za novim mozaikom i poziva na objavljivanje podataka o trošenju javnog novca i načinu plaćanja radova.

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Zaječaronline/Vreme/nova.rs/ N1/M.M.