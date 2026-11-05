MUP: Apel građanima da se pridržavaju mera zaštite od požara tokom grejne sezone

Period od početka pa sve do kraja grejne sezone karakteriše povećanje broja požara na građevinskim objektima, a Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima da provere ispravnost svojih dimnjaka i peći na čvrsto gorivo, ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, ne preopterećuju elektroinstalaciju i da udalje nameštaj i drugi gorivi materijal od grejnih tela.

Ministarstvo apeluje na građane i da obrate pažnju i na ostale mere bezbednosti tokom grejne sezone.

MUP: Apel građanima da se pridržavaju mera zaštite od požara tokom grejne sezone

– Ne odlagati pepeo u plastične kontejnere i u blizini gorivog materijala, ne ostavljajte malu decu bez nadzora u prostoriji sa šporetom na čvrsto grejanje ili električnom grejalicom, ne ostavljajte uključene električne uređaje bez nadzora, isključite električne uređaje kada izlazite iz kuće – navodi se u saopštenju.

Takođe, MUP upućuje apel građanima da u slučaju da primete požar u građevinskim objektima odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušaju savete vatrogasaca – spasilaca.

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Zaječaronline/Tanjug/M.M.