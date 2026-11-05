Uhapšen šezdesetšestogodišnjak iz Gadžinog Hana osumnjičen za obljubu dvanaestogodišnjakinje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Z. M. (66) iz okoline Gadžinog Hana, osumnjičenog da je obljubio dvanaestogodišnju devojčicu.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom, saopštila je Policijska uprava Niš.

Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu, biće priveden nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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