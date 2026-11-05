Anketna komisija traži poništavanje Vučićevih pomilovanja i hitnu meru Upravnog suda

Anketna komisija zatražila je poništavanje pomilovanja koja je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo pre ostavke, kao i da Upravni sud donese hitnu meru, piše Nova.rs.

Prema navodima, reč je o pomilovanjima koja su izazvala brojne reakcije u javnosti. Komisija traži da se odluke o pomilovanju stave van snage, a da Upravni sud hitno reaguje.

Detalji o konkretnim argumentima i statusu postupka za sada nisu dodatno razrađeni u javnosti.

Zajecaronline/Nova/J.V.

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