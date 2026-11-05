Voda sa česme ispred ambulante u Mihajlovcu neispravna za piće
Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin saopštio je da voda iz česme ispred ambulante u Mihajlovcu nije za piće.
Kako se navodi, Javno komunalno preduzeće “Badnjevo” donelo je odluku, na osnovu dobijenih rezultata uzorka od strane Zavoda za javno zdravlje “Timok” Zaječar i stručnog mišljenja specijaliste higijene, da voda nije za piće, zbog povećane koncentracije mangana.
Dodaje se, da se voda može koristiti kao tehnička voda, sve do dobijanja novih rezultata. A u tom periodu, građanstvo će se snabdevati vodom iz cisterne.
Zajecaronline/Opština Negotin/N. S.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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