Voda sa česme ispred ambulante u Mihajlovcu neispravna za piće

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin saopštio je da voda iz česme ispred ambulante u Mihajlovcu nije za piće.

Kako se navodi, Javno komunalno preduzeće “Badnjevo” donelo je odluku, na osnovu dobijenih rezultata uzorka od strane Zavoda za javno zdravlje “Timok” Zaječar i stručnog mišljenja specijaliste higijene, da voda nije za piće, zbog povećane koncentracije mangana.

Dodaje se, da se voda može koristiti kao tehnička voda, sve do dobijanja novih rezultata. A u tom periodu, građanstvo će se snabdevati vodom iz cisterne.

Zajecaronline/Opština Negotin/N. S.

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