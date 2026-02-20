Aleksandar Vučić u poseti Borskom okrugu: Razgovor sa građanima o ključnim pitanjima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je večeras u okviru posete Borskom okrugu gde razgovara sa građanima.

Vučić je prethodno obišao sela Jasikovo i Gornjane gde je posetio dve porodice, a u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka obišao proizvodni pogon fabrike Jumko.

Razgovaraću sa kompanijom Ziđin da se dodatno smanji zagađenje vazduha u Boru

Predsednik Srbije izjavio je danas da će razgovarati sa predstavnicima kompanije Ziđin Koper kako da se dodatno smanji zagađenje vazduha u okolini Bora.

Vučić je, tokom posete porodici Kumbrijanović u selo Gornjane kod Bora, u okviru posete Borskom okrugu, kazao da će o tome razgovarati i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, odnosno o tome kako bi i on u tome mogao da pomogne.

“Imam jednu primedbu i moram da razgovaram s našim kineskim prijateljima. Rudnik drži sve suštinski, ali moram da razgovaram sa njima oko ulaza koncentrata sa arsenom. To ću ja da razgovaram, ako bude trebalo, razgovaraću i sa predsednikom Sijem da ga zamolim da nam po tom pitanju pomogne, da onda imate potpuno čist vazduh, da Bor cveta”, rekao je Vučić.

Istakao je da je video da je i prosečna plata u RTB-u povećana na 189.000 dinara i kazao da Bor ima najveće prosečne plate u Srbiji posle Beograda i Novog Sada. Ali, ipak, kako je rekao, to je neravnomerno raspoređeno.

“Mnogo bolje žive oni koji su u RTB-u nego oni koji nisu i sad to moramo da vidimo kako da pomognemo ljudima koji nisu u RTB-u i kako da zamolimo Kineze da smanje uvoz koncentrata s arsenom. Topionica radi bolje, čistije, sve je to u redu, ali je ovo sa koncentratom pravi problem”, naveo je Vučić.

Uskoro radimo i put u selu Gornjane na pravcu Bor – Majdanpek

Aleksandar Vučić izjavio je tokom razgovora sa porodicom Kumbrijanović u selu Gornjane, u okviru posete Borskom okrugu, da će se u narednih 20 ili 25 dana krenuti sa radovima na lokalnom putu u tom mestu ka Boru i Majdanpeku.

Vučić je, u okviru obilaska Borskog okruga, kod porodice Kumbrijanović, čije je domaćinstvo prošle godine pretrpelo značajnu materijalnu štetu u požaru, obavešten da najviše problema imaju sa tim putem.

“Ljudi ovde ne mogu da žive bez dobrog puta i to je jedino što traže”, kazao je Vučić i dodao da će država finansirati put Bor – Selište od 26 kilometara u iznosu od 2,1 milijarde dinara.

Istakao je da će se samo putevima vratiti negotinski, kladovski, majdanpečki kraj u život i na taj način i ljudi, koji su otišli, vratiti da tu žive. Na pitanje jedne meštanke da li bi država mogla da pomogne kada je reč o ženskom preduzetništvu, Vučić je naveo da će videti da se dovede neki pogon od kompanija koje posluju u Srbiji.

U poseti porodici, koja se bavi poljoprivredom, a koja je podnela i zahtev za upis u katastar i dobila potvrdu za četiri objekta, bili su i ministri poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

