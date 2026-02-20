Izdvajamo Politika Vesti

Vučić u Jasikovu: Planom Srbija 2030–2035 do pet milijardi evra za lokalne puteve

20.02.2026.
foto: Printscreen/Instagram/ buducnostsrbijeav

Vučić u Jasikovu: Planom Srbija 2030–2035 do pet milijardi evra za lokalne puteve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, prilikom obilaska domaćinstva Simeonovića u selu Jasikovo kod Majdanpeka, da će planom Srbija 2030 – 2035 biti predviđeno da se u lokalne puteve uloži od tri do pet miljardi evra.

“Lepo je ljudima kad idu za Beograd, imaju bolje puteve, ali ovde u lokalu užasno. Jeste teško”, rekao je Vučić i istakao da koliko god da se ulaže nije dovoljno.

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

On je dodao da su urađeni putevi od Zaječara preko Vratarnice do Knjaževca, Zaječar-Negotin, preko Brze Palanke, ceo stari put od Kladova do Golupca i Gradišta, kao i da su popravljeni mostovi u Milotinovcu.

Preporučujemo:

Dodaj komentar