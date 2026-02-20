Vučić u Jasikovu: Planom Srbija 2030–2035 do pet milijardi evra za lokalne puteve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, prilikom obilaska domaćinstva Simeonovića u selu Jasikovo kod Majdanpeka, da će planom Srbija 2030 – 2035 biti predviđeno da se u lokalne puteve uloži od tri do pet miljardi evra.

“Lepo je ljudima kad idu za Beograd, imaju bolje puteve, ali ovde u lokalu užasno. Jeste teško”, rekao je Vučić i istakao da koliko god da se ulaže nije dovoljno.

On je dodao da su urađeni putevi od Zaječara preko Vratarnice do Knjaževca, Zaječar-Negotin, preko Brze Palanke, ceo stari put od Kladova do Golupca i Gradišta, kao i da su popravljeni mostovi u Milotinovcu.

"Završavamo brzu saobraćajnicu do Golupca i nastavićemo da gradimo preko Majdenpeka do Brze Palanke. Ali gde god kreneš sa strane u Žagubici, namerno sam rekao da skrenemo van glavne ulice, užas. Koliko god da uložimo nije ni blizu dovoljnog i toliko sam neraspoložen, toliko sam nesrećan zbog toga", rekao je Vučić. Predsednik Vučić u poseti porodici Simeonović u Jasikovu kod Majdanpeka Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u selo Jasikovo nadomak Majdanpeka, u okviru posete Zaječarskom i Borskom okrugu, gde obilazi domaćinstvo Perice Simeonovića, povratnika iz inostranstva. Simeonović je rekao da se 2018. godine, nakon 15 godina, vratio iz Beča u Srbiju i poseduje jedinu farmu jelena lopatara u Srbiji. Kaže da mu poseta predsednika mnogo znači i vidi je kao podršku da uspe u daljim planovima, odnosno izgradnji etno sela. On je rekao da trenutno na ograđenih osam hektara zemlje ima oko 35 jedinki jelena lopatara i da je na ideju o uzgoju ovih specifičnih životinja došao jer je odmalena voleo tu vrstu divljači.