Vučić stigao u selo Gornjane kod Bora: Predsednik obilazi porodicu Kumbrijanović
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas, u okviru obilaska Borskog okruga, u selo Gornjane kod Bora gde će razgovarati sa porodicom Kumbrijanović, čije je domaćinstvo prošle godine pretrpelo značajnu materijalnu štetu u požaru.
U poseti porodici, koja se bavi poljoprivredom, su i ministri poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević.
U prošlogodišnjem požaru je izgoreo jedan pomoćni objekat, voćnjak i blizu 200 bala sena.
Porodica se i ranije suočila sa sličnom štetom kada je požar izazvan prespajanjem na dotrajaloj niskonaposnkoj mreži usled jakog vetra.
Marinko Kumbrijanović rekao je da im je država, odnosno grad Bor pomogao da saniraju štetu, a sa predsednikom Vučićem žele da razgovaraju o ovom problemu, kao i o rekonstrukciji puta koji vodi od Bora ka Majdanpeku.
