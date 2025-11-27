Zvezda večeras dočekuje FCSB u borbi za važne bodove u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras od 21 čas na stadionu “Rajko Mitić” rumunski FCSB u meču petog kola Lige Evrope.

Zvezda u meč ulazi sa četiri, a FCSB (bivša Steaua) sa tri boda, pa je utakmica od ogromne važnost za oba kluba jer bi pobednik sačuvao realne šanse da se bori za plasman u plej-of za osminu finala.

Zvezda večeras dočekuje FCSB

Obe ekipe su u lošoj formi u prvenstvu, Zvezda ima samo jednu pobedu u prethodnih pet kola Superlige, dok je FCSB u rumunskom šampionatu tek 10. sa 21 bodom, 14 manje od lidera, Rapida iz Bukurešta.

Trener Vladan Milojević je na konferenciji za meč pred utakmicu potvrdio da je Nemanja Radonjić i povređen i suspendovan od strane kluba i pozvao je navijače da podrže ekipu u što većem broju.

“Dolazi nam utakmica u ne baš najboljem trenutku, ali ako bih rekao u vezi sa porazom od Javora, ohrabruje me da smo imali dobru igru. Dođu takve utakmice kao što jesu, najvažnija je prva naredna i svakako očekujem reakciju mojih igrača. Igraćemo pred našom publikom, voleo bih da dođu u što većem broju da nas podrže ka našem cilju, rekao je Milojević.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

