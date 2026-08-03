ZVEZDA ”IGRE PRESTOLA” U BEOGRADU: Evo zbog čega je holivudski glumac došao u srpsku prestonicu

ZVEZDA ”IGRE PRESTOLA” U BEOGRADU!

Holivudski glumac Šon Bin, poznat po ulogama u hit ostvarenjima poput „Igre prestola“, „Gospodara prstenova“ i seriji „Robin Hud“, posetio je izložbu „Robin Hud u Srbiji“ u beogradskoj Ložionici.

Glumac je zajedno sa članovima glumačke i autorske ekipe imao priliku da obiđe postavku koja posetiocima otkriva kako je nastajala serija snimana u Srbiji. Na izložbi su predstavljeni originalni kostimi, rekviziti, oružje i scenografski elementi korišćeni tokom snimanja.

Zbog velikog interesovanja publike, izložba je ponovo otvorena i posetioci će moći da je obiđu do kraja avgusta. Ulaz je besplatan.

ZVEZDA ”IGRE PRESTOLA” U BEOGRADU!

Istovremeno, u Srbiji je u toku snimanje druge sezone serije „Robin Hud“, u kojoj Šon Bin ponovo tumači ulogu Šerifa od Notingema.

Nova sezona donosi nastavak priče, ali i priliku da gledaoci širom sveta ponovo vide brojne atraktivne lokacije iz Srbije koje su poslužile kao kulisa za ovu veliku međunarodnu produkciju.

Ljubitelji serije tako mogu da zavire iza kamera i iz prve ruke vide autentične detalje sa snimanja, dok sa nestrpljenjem iščekuju premijeru nastavka popularnog ostvarenja. Prilikom posete izložbi, Šon Bin je izjavio:

– Saradnja sa srpskim glumcima i filmskom ekipom bila je zaista izvanredno iskustvo. Glumci su izuzetno talentovani. Statisti i celokupna ekipa su pokazali visok nivo profesionalizma i posvećenosti – rekao je glumac, pa dodao:

– Srpska filmska ekipa je veoma stručna, iskusna i vrhunski obučena. Svi odlično poznaju svoj posao, zbog čega je rad na setu izuzetno efikasan, ali i prijatan. Zaista je zadovoljstvo svakog dana dolaziti na ovakav filmski set i raditi sa ljudima koji su toliko profesionalni i posvećeni svom poslu. Iako nisam u svakoj sceni, svaki dolazak na set i svaki obilazak novih lokacija za mene predstavlja pravo zadovoljstvo. Posebno me je oduševila priroda na Rudniku, to je zaista jedno od najlepših mesta na kojima smo snimali – zaključio je.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

KONCERT ACE LUKASA

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.