Tri namirnice koje najbolje hidriraju organizam tokom leta

Pored dovoljnog unosa tečnosti, neke namirnice mogu biti odličan dodatak ishrani jer istovremeno osvežavaju organizam i obezbeđuju važne vitamine i minerale, ujedno hidrirajući ga.

Lubenica

Lubenica je jedno od najbolji izbor za osveženje tokom leta jer sadrži veliki procenat vode. Osim što doprinosi hidrataciji organizma, bogata je vitaminima i mineralima, a sadrži i antioksidanse koji pomažu zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Hladna kriška lubenice idealna je užina kada telo traži dodatno osveženje tokom toplih dana. Zahvaljujući sadržaju kalijuma, može doprineti i nadoknadi minerala koje organizam gubi znojenjem tokom visokih temperatura.

Limun

Iako se limun najčešće koristi kao dodatak vodi, ovo citrusno voće može biti odličan saveznik tokom leta. Njegov osvežavajući ukus može podstaći ljude da unesu više tečnosti, posebno onima kojima obična voda nije dovoljno privlačna.

Limun sadrži vitamin C i biljna jedinjenja korisna za organizam, a nekoliko kriški u čaši vode može biti jednostavan način da napravite prirodno osvežavajući napitak bez dodatog šećera.

Krastavac

Krastavac je poznat po veoma visokom sadržaju vode, zbog čega je odličan izbor tokom toplih dana. Iako ga najčešće koristimo u salatama, ova namirnica može doprineti unosu tečnosti i osvežiti organizam.

Sadrži malo kalorija, a zbog minerala koje poseduje može biti koristan dodatak laganim letnjim obrocima. Krastavac se može jesti svež ili dodati u vodu zajedno sa limunom i nanom za dodatno osveženje.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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