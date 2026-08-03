Kulturna manifestacija ,,Jasnina zavetina poezije ljubavi” u Galeriji Šarkamen
Šarkamen je selo kod Negotina, poznato po arheološkom lokalitetu rimskog rezidencionalnog kompleksa Maksimina Daje (sestrića Galerijevog). Ujedno to je i mesto tradicionalnog okupljanja pesnika i umetnika.
Ove godine, u okviru manifestacije ,,Jasnina zavetina poezije ljubavi” biće priređena promocija zbornika ,,Jasnina zavetina poezije ljubavi 2025.”, organizovana pesnička kolonija i predstavljena Ženska poetska grupa “Vlat” iz Zaječara. Takođe, u okviru manifestacije biće i održana promocija 275. broja časopisa ,,Razvitak”.
Okupljanje učesnika i gostiju je u 15 sati, u kući Mladenovića. Početak manifestacije je zakazan za 15 i 30 časova u Galeriji Šarkamen.
Nastup pesnika održaće se ispred mauzoleja carice majke cara Maksimina Daje.
Organizatori manifestacije su Udruženje književno-turističkih stvaralaca “Kulturistok”, Negotin, Ženska poetska grupa “Vlat” iz Zaječara i Mesna zajednica Šarkamen.
Zajecaronline/N.S.
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