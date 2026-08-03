Otac Dejana Dragijevića pravosnažno oslobođen optužbi: Nova odluka u slučaju Danke Ilić

Nova odluka u slučaju Danke Ilić

Apelacioni sud u Nišu odbio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru i pravosnažno obustavio istragu protiv Radoslava Dragijevića. Čoveka koji se sumnjičio da je pomogao sinu nakon ubistva Danke Ilić. Rešenjem Apelacionog suda u Nišu pravnosnažno je obustavljena istraga protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. Na taj način potvrđena je odluka Višeg suda u Negotinu od 1. juna ove godine. A na koju se žalilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

Rešenjem Apelacionog suda u Nišu pravnosnažno je obustavljena istraga protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. Na taj način potvrđena je odluka Višeg suda u Negotinu od 1. juna ove godine a na koju se žalilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

“Viši sud u Negotinu odlučio je da nema mesta optužbi i obustavio krivični postupak za krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u sticaju sa pomoć učioniocu posle izvršenog krivičnog dela. Više javno tužilaštvo u Zaječaru je protiv tog rešenja izjavilo žalbu. A Apelacioni sud u Nišu je postupajući po toj žalbi odlučio da je odbije kao neosnovanu. Odnosno ustanovio je da nema mesta optužbi. Te da se krivični postupak obustavlja”, saopštila je danas Tamara Savić, portparol ove pravosudne institucije.

Nova odluka u slučaju Danke Ilić

Radoslav se sumnjičio da je svom sinu Dejanu pomogao da premesti telo devojčice na nepoznatu lokaciju ali su i Viši sud u Negotinu i Apelacioni u Nišu smatrali da tužilaštvo nije obezbedilo dovoljno dokaza da je on to zaista učinio.

Dejan Dragijević i Srđan Janković trebalo bi da se uskoro nađu na optuženičkoj klupi. Zbog teškog ubistva u saizvršilaštvu jer je Apelacioni sud u Nišu protiv njih potvrdio optužnicu. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud obojicu osudi na kazne doživotnog zatvora.

Dragijević i Janković optuženi su da su u Banjskom polju kod Bora službenim automobilom komunalnog preduzeća “Vodovod” u kome su zaposleni, udarili dvogodišnjakinju. Stavili je u auto, njeno telo bacili na deponiju. Odakle su ga kasnije premestili na nepoznatu lokaciju što je onemogućilo da leš bude pronađen.

Zajecaronline/alo/J.V.

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