Predsednik Vučić u poseti selu Vodice kod Šipova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, u okviru posete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, stigao u selo Vodice u opštini Šipovo. Predsednik je u poseti porodici Darka Ilića, koji ima petoro dece i jedno unuče.

Vučić je ranije danas posetio Janjske otoke u opštini Šipovo, gde je razgovarao sa rukovodstvom opštine i meštanima.

Vučić je najavio da će danas obići i srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.

Vučić je juče sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom posetio manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika i Mrkonjić Grad.

Srbija i Republika Srpska sutra će u Mrkonjić Gradu obeležiti Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji “Oluja”.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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