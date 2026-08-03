NIJE OSTALO SAMO NA POVICIMA „DINO LOPOVE”: Fanovi spremaju kolektivnu tužbu protiv Merlina

Fanovi spremaju kolektivnu tužbu protiv Merlina

Nakon haosa koji je obeležio prvi koncert Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, gde veliki broj ljudi sa kupljenim ulaznicama nije uspeo da uđe na stadion, nezadovoljstvo među fanovima ne jenjava.

Na društvenim mrežama oglasila se jedna od posetiteljki koja tvrdi da je kartu kupila preko zvaničnog distributera, ali da je uprkos tome ostala ispred stadiona. U svom komentaru navela je da se priprema kolektivna tužba protiv organizatora koncerta. Pozvala je i druge koji tvrde da su oštećeni da joj se pridruže.

– Kupila sam četiri karte na platou Skenderije od zvaničnog distributera, firme Adriaticket. Došle smo tri sata pre koncerta, čekale u redu, prošle kapiju, ali smo sa još nekoliko hiljada ljudi ostale ispred ulaza za Parter 1. Razlog: jer je stadion bio prepun i kapije su zatvorene. Tada je počelo skandiranje koje se čulo i na stadionu. Zato pozivam sve koji su prevareni te večeri da se pridruže Fejsbuk grupi “Kolektivna tužba protiv Dine Merlina i Adriaticket firme” – napisala je ona.

Fanovi spremaju kolektivnu tužbu protiv Merlina

U istom komentaru navela je i da je, prema njenim tvrdnjama, firma “Magaza” organizator koncerta. Dodajući da su informacije o tome javno dostupne.

Podsetimo, prvi od tri Merlinova koncerta na Koševu obeležile su velike gužve na ulazima. Brojni posetioci tvrdili su da, iako su imali kupljene ulaznice, nisu uspeli da uđu na stadion. Zbog toga se i dalje postavljaju pitanja kako je došlo do ovog propusta. Dok se čeka zvanično objašnjenje organizatora.

– Povodom situacije u kojoj jedan deo publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspeo pravovremeno ući na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u potpunosti uživaju u spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo. Svim posetiocima koji u petak nisu uspeli pravovremeno ući u sektor partera biće omogućeno korišćenje njihovih ulaznica za koncert u nedelju, 2. augusta. Isti samo trebaju svoju ulaznicu poslati na email info@adriaticket.ba do 20:00 sati večeras (1.8.) kako bi im se produžila valjanost za isti sektor za koncert u nedelju, 2. augusta – naveli su iz Adriaticket tima.

Zajecaronline/Serbian Times/J.V.

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