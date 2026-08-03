„Vlaške lepote Balkana” u Velikoj Jasikovi

U Velikoj Jasikovi kod Zaječara, u sredu, 5. avgusta, biće održana tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija „Vlaške lepote Balkana” . Ova manifestacija ima za cilj očuvanje kulturnog nasleđa ovog kraja.

Defile učesnika predviđen je u 19:30 sati, a kulturno-umetnički program počinje u 20:00 sati.

Učestvuju KUD-ovi: „Penzioner” iz Zaječara, „Lubnica” iz Lubnice, „Dubočane” iz Dubočana, „Rucmanˮ iz Glogovice, „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara i „Zoran Gajić” iz Rgotine.

U okviru smotre biće organizovan izbor „Najlepše Vlajne Balkanaˮ, kao i takmičenje u pripremanju mamaljige (kačamaka).

Organizator je Ustanova Narodno pozorište Timočke Кrajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ Zaječar, u saradnji sa Turističkom organizacijom Grada Zaječara i Mesnom zajednicom Velika Jasikova. Pokrovitelj manifestacije je Grad Zaječar.

Zajecaronline/N.S.

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