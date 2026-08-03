Ministarka reagovala na zastrašivanje građana u vezi otvaranja novih rudnika kod Zaječara

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović reagovala je na kritike opozicije o otvaranju novih rudnika. Ona je istakla: ” Poslednjih nedelja ponovo slušamo pokušaje opozicionih političara i njihovih medija u vezi tobož otvaranja novih rudnika, preseljenja ljudi i uništavanja jednog dela Srbije. Cilj te kampanje je da se kod građana namerno stvori strah i nepoverenje, kroz tvrdnje koje ne počivaju na činjenicama, već na političkom zastrašivanju, ovog puta u vezi sa otvaranjem novih rudnika kod Zaječara”.

U vezi ranog javnog uvida povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja, ministarka ističe da on ne predstavlja odluku o preseljenju stanovništva, eksproprijaciji, otvaranju rudnika, niti se njime stiču bilo kakva prava nad zemljištem.

“Sva pitanja, primedbe i zabrinutosti građani mogu da iznesu u okviru zakonom propisanih postupaka ranog uvida, javnog uvida i javne rasprave. Kako bi ih nadležni organi i stručne institucije razmotrili na osnovu činjenica, dokumentacije i stručnih analiza. Zato rani javni uvid i postoji, koji se trenutno sprovodi. Struka treba da daje odgovore, a ne senzacionalistički naslovi koji šire paniku neutemeljenim tvrdnjama”, navela je Đedović Handanović.

Spomenula je i rudnike Veliki Krivelj, Jama i Majdanpek, odbacujući navode da su otvoreni nakon dolaska kompanije Ziđin u Srbiji. Rudnici su postojali i bili u eksploataciji i u vreme poslovanja nekadašnjeg RTB Bor.

Ministarka je, takođe, navela: “Između istraživanja i eventualne eksploatacije postoji čitav niz zakonskih procedura, stručnih analiza, kontrola i uslova koji moraju biti ispunjeni i to je višegodišnji proces. U prilog čemu govori činjenica da je u poslednje 23 godine u Srbiji otvoren samo jedan rudnik metala- Čukaru Peki”.

Neistine su da Srbija otvara čak 40 rudnika.

Dubravka Đedović Handanović posebno je istakla značaj rudarstva za istok Srbije. Zahvaljujući rudnicima u Boru, Srbija je danas drugi najveći proizvođač bakra u Evropi. U rudarskoj industriji na istoku zemlje zaposleno je oko 7.000 ljudi. Kroz poreze, naknade i druge prihode država je od njihovog poslovanja prihodovala 1,7 milijardi dolara. Prosečna plata u kompaniji Serbia Zijin Copper je oko 164.000 dinara, što je iznad republičkog proseka. Ujedno predstavlja i sigurnu egzistenciju za hiljade porodica.

Ministarka reagovala na zastrašivanje građana u vezi otvaranja novih rudnika kod Zaječara

Što se tiče navoda o ugrožavanju podzemnih i površinskih voda- ne mogu se predstavljati kao utvrđene činjenice bez odgovarajućih stručnih analiza.

“Nijedan rudnik ne može da se otvori bez zakonom propisanih odobrenja, uslova, saglasnosti i dozvola. Obaveza države je da istovremeno štiti život i zdravlje ljudi, vode, zemljište, vazduh, prirodne resurse i prava građana. Ali i da obezbedi uslove za održivi razvoj, ekonosmki prosperitet i bolji i kvalitetniji život građana, što je do sada i urađeno. Razvoj Srbije ne sme da bude talac širenja neutemeljenih tvrdnji koje nisu potkovane argumentima, već željom da se širi panika i privuče pažnja”, rekla je Handanović.

Zajecaronline/N.S.

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