Požar na deponiji u Paraćinu, građanima upućen važan apel

NA NESANITARNOJ DEPONIJI BULJANKA U PARAĆINU OD JUČE JE AKTIVAN POŽAR

Požar je lokalizovan, ali ekipe i dalje rade na gašenju, dok se dim širi ka okolnim mestima. Iako za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, pretpostavlja se da se vatra sa njive proširila na područje deponije.

Vatrogasne ekipe i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva su lokalizovali požar, a tokom noći dežurale su ekipe Javnog preduzeća Crnica iz Paraćina.

Trenutno se na deponiji nalazi sedam kiper-kamiona, tri buldožera i dve auto-cisterne.

Radi se na dogašavanju požara. Plamena nema, ali je i dalje prisutan gust dim.

Građanima se savetuje oprez, posebno ukoliko se nalaze u blizini požarišta, zbog mogućeg širenja dima i neprijatnih mirisa.

Gust dim i neprijatan miris stigao je i do susedne Ćuprije, kao i Jagodine.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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