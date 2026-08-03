Monodrama „Ima neka tajna veza“ u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

MONODRAMA „IMA NEKA TAJNA VEZA“ BIĆE IZVEDENA U ČETVRTAK, 6. AVGUSTA U POZORIŠNOM MUZEJU U ZAJEČARU

Monodrama je autorski rad magistra glume Milana Dimića, koji je bio inspirisan likom i delom legendarnog pesnika Duška Trifunovića.

U monodrami se pored glavnog glumca, koji vodi priču, pojavljuje još 8 likova kojim glumac suptilno i vešto publici približava Trifunovića kroz najvažnije periode njegovog života; od šaljivih anegdota, pa sve do emotivno teških perioda.

U 55 minuta Milan Dimić donosi, možda do sada nedokučenu, nekima i skrivenu stranu legende našeg pesništva – Duška Trifunovića.

Početak predstave je zakazan za 21 sat.

Karte su besplatne. Potrebno je rezervisati kartu, zbog ograničenog broja mesta. Rezervacija se može izvršiti pozivom na broj 019/440-010, radnim danima do 15 sati.

Zajecaronline/N.S.

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