“Spajdermen: Novi dan” oborio rekorde na bioskopskim blagajnama tokom prvog vikenda

Film “Spajdermen: Novi dan” ostvario je rekordnu zaradu od 927 miliona dolara širom sveta tokom prvog vikenda prikazivanja. Čime je zabeležio drugo najuspešnije bioskopsko otvaranje u istoriji, odmah iza filma “Osvetnici: Kraj igre”, saopšteno je danas iz tog studija.

Kako prenosi AP, na severnoameričkom tržištu film je tokom prvog vikenda zaradio 355 miliona dolara. Svega dva miliona manje od rekorda koji je 2019. godine postavio film “Osvetnici: Kraj igre” sa 357 miliona dolara. Na međunarodnim tržištima ostvarena je zarada od 572 miliona dolara, uključujući 121 milion dolara u Kini, pa je ukupna svetska zarada prvog vikenda dostigla 927 miliona dolara.

Glavnu ulogu ponovo tumači britanski glumac Tom Holand. Njemu je ovo četvrto pojavljivanje u ulozi Spajdermena, nakon što je film “Spajdermen: Daleko od kuće” zaradio više od 1,9 milijardi dolara i postao jedan od najuspešnijih filmova svih vremena.

“Spajdermen: Novi dan” oborio rekorde na bioskopskim blagajnama tokom prvog vikenda

Uspeh novog ostvarenja usledio je neposredno nakon filma “Odiseja” britansko-američkog reditelja Kristofera Nolana, u kojem takođe igraju Tom Holand i američka glumica Zendaja. Taj film je tokom trećeg vikenda prikazivanja zauzeo drugo mesto na severnoameričkim blagajnama sa zaradom od 51 milion dolara. Prema podacima kompanije Rentrak, zahvaljujući ova dva filma, bioskopi u Severnoj Americi ostvarili su rekordni vikend sa ukupnom prodajom ulaznica vrednom oko 430 miliona dolara. Film je dobio pozitivne ocene kritike i publike.

Na sajtu “Rotten Tomatoes” trenutno ima 90 odsto pozitivnih kritika. Dok su mu gledaoci dodelili najvišu ocenu “A” prema istraživanju CinemaScore i pet zvezdica prema anketi PostTrak.

Prema podacima kompanije PostTrak, oko 61 odsto publike činili su muškarci, a više od polovine gledalaca bilo je mlađe od 25 godina.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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