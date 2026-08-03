Karavan bezbednosti saobraćaja u srcu Sokobanje

SOKOBANJA ĆE BITI DOMAĆIN KARAVANA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 4. AVGUSTA

Agencija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije, JP „Putevi Srbije“, Crvenim krstom Srbije, Nacionalnom vozačkom akademijom (NAVAK) i Opštinom Sokobanja, organizuje Karavan bezbednosti saobraćaja.

Karavan će biti održan 4. avgusta, sa početkom od 18:00 časova na Mermernom šetalištu u Sokobanji (od Male fontane do Miloševog konaka).

Posetioce očekuje zanimljiv i edukativan program namenjen svim generacijama, kroz koji će na interaktivan način moći da saznaju više o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da dođu i daju doprinos stvaranju bezbednijeg saobraćaja za sve.

Zajecaronline/N.S.

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