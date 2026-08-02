Travoltino odelo iz “Groznice subotnje večeri” na aukciji, procenjeno na 400.000 $

Belo trodelno odelo koje je nosio američki glumac Džon Travolta u kultnom filmu “Groznica subotnje večeri” iz 1977. godine biće ponuđeno na aukciji sledećeg meseca. Očekuje se da dostigne cenu od 200.000 do 400.000 dolara.

Travolta je u ovom odelu igrao glavnog junaka Tonija Manera. Kostim se pojavljuje u plesnim scenama uz muziku grupe Bee Gees, kada njegov lik sa partnerkom Stefani, koju je igrala Karen Lin Gorni, učestvuje na plesnom takmičenju, prenosi Skaj njuz.

Aukciju u Los Anđelesu organizuje kuća “Propstore”. Odelo sa Travoltinim rukom ispisanim posvetom jedan je od oko 1.700 filmskih i televizijskih rekvizita koji će biti ponuđeni tokom četvorodnevne prodaje.

Travoltino odelo iz “Groznice subotnje večeri” na aukciji, procenjeno na 400.000 $

Ukupna vrednost svih predmeta procenjuje se na oko 10 miliona dolara.

Među najzanimljivijim predmetima na aukciji nalazi se i kostim Frenka Zeca iz filma “Doni Darko”, čija se vrednost procenjuje između 100.000 i 200.000 dolara. Kao i rekvizit fosila komarca u ćilibaru iz uvodne scene filma “Park iz doba jure”.

Na prodaji će se naći i originalna Zlatna skrivalica (Golden Snitch) iz filma “Hari Poter i kamen mudrosti”. Njegova procenjena vrednost je zmeđu 25.000 i 50.000 dolara. Kao i Betmenovo odelo koje je nosio Majkl Kiton u filmu “Povratak Betmena”, kaskaderska sekira iz “Isijavanja” i oklop Ajron Mena iz filma “Kapetan Amerika: Građanski rat”.

Iz kompanije “Propstore” poručili su da aukcija pruža kolekcionarima priliku da postanu vlasnici autentičnih predmeta iz filmova i televizijskih ostvarenja koji su obeležili istoriju popularne kulture.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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KONCERT ACE LUKASA

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.