Tradicionalna akcija Zvezde “Crveno-bela krv” biće održana 7. i 8. avgusta

Tradicionalna akcija “Crveno-bela krv” biće održana 36. put 7. i 8. avgusta, u periodu od 10 do 18 časova, u Medija centru stadiona “Rajko Mitić”, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu fudbalskog kluba Crvena zvezda.

“Akcija dobrovoljnog davanja krvi na našem stadionu predstavlja još jednu priliku da zvezdaši pokažu humanost i solidarnost, kao što to čine godinama unazad, pružajući podršku i pomoć onima kojima je to najpotrebnije“, saopšteno je iz Crvene zvezde.

“Krv mogu da daju sve zdrave osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu odmorni, da su imali obrok pre davanja krvi, kao i da ne budu pod dejstvom alkohola ili drugih opijata. Interval između dva davanja krvi iznosi tri meseca za muškarce, odnosno četiri meseca za žene“, dodali su “crveno-beli”.

Zajecaronline/J.V.

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