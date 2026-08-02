Aca Lukas zapalio Cazin! Spektakl u prepunom klubu i atmosfera za pamćenje! (VIDEO)

Najveća balkanska zvezda Aca Lukas sinoć je održao još jedan koncert za pamćenje u prepunom „ADvantage Nightclubu“ u Cazinu, gde se tražila karta više.

Od samog početka večeri bilo je jasno da publiku očekuje vrhunska atmosfera, a popularni pevač još jednom je potvrdio zbog čega godinama važi za jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni.

Hiljade fanova pevale su uglas svaki stih, dok je Lukas nizao svoje najveće hitove i napravio atmosferu koja će se dugo prepričavati. Cazin je goreo uz stare i nove pesme poput „Lična karta“, „Najjači kad nemam“, „Voliš li me“, „Zapišite mi broj“, „Kafana na Balkanu“ i brojne druge. A publika nije prestajala da peva, igra i uživa u svakom trenutku. Emocije, energija i odlična komunikacija sa publikom obeležili su čitavo veče.

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Aca Lukas je za publiku u Cazinu priredio i posebno iznenađenje, njegov gost bio je Ognjen Stojaković. Finalista muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“. Mladi izvođač izašao je na scenu rame uz rame sa velikom zvezdom i pokazao zbog čega se od njega očekuje uspešna karijera.

Aca Lukas zapalio Cazin! Spektakl u prepunom klubu i atmosfera za pamćenje! (VIDEO)

Još jednom se pokazalo da su nastupi Ace Lukasa mnogo više od običnih koncerata. Prepuni „Advantage Nightclub“, horsko pevanje publike i odlična atmosfera do ranih jutarnjih sati obeležili su još jednu nezaboravnu noć u Cazinu.

Zajecaronline/Hype.tv.rs/I.R.

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