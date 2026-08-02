Orlando Blum konačno javno objavio da ima novu devojku posle kraha ljubavi sa Keti Peri

Posle meseci nagađanja i brojnih glasina, Orlando Blum više ne skriva da je ponovo zaljubljen. Holivudski glumac prvi put je viđen kako razmenjuje nežnosti sa švajcarskom manekenkom Luisom Lemel na plaži u italijanskom letovalištu Forte dei Marmi. Čime je, prema pisanju svetskih medija, praktično potvrdio da je pronašao novu ljubav nakon burnog raskida sa Keti Peri. Fotografije para koji se grli, ljubi i uživa u zajedničkom odmoru obišle su svet i jasno pokazale da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Ljubavna priča počela je daleko od očiju javnosti. Orlando Blum i Luisa prvi put su povezani početkom godine, kada su zajedno viđeni posle Superboula. U narednim mesecima usledila su zajednička putovanja u Švajcarsku, boravak u Milanu i sve češća pojavljivanja na istim mestima, ali su oboje ćutali o svom odnosu. Sada više nema sumnje da je glumac odlučio da prestane da krije emocije.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je Luisa čak 21 godinu mlađa od slavnog glumca. Rođena je i odrasla u Cirihu, a u svet mode ušla je sa samo 16 godina, nakon učešća na prestižnom takmičenju Elite Model Look. Njena karijera od tada ide uzlaznom putanjom, pa je sarađivala sa nekim od najvećih svetskih brendova lepote i mode.

Orlando Blum je, s druge strane, iza sebe ostavio jednu od najpraćenijih ljubavnih priča Holivuda. Sa pevačicom Keti Peri započeo je vezu 2016. godine, a iako su nakratko raskinuli, ubrzo su se pomirili. Verili su se 2019. na Dan zaljubljenih, a godinu dana kasnije dobili ćerku Dejzi Douv, koja je postala centar njihovog sveta. Mnogi su verovali da će se par venčati, ali je njihova ljubav prošle godine ipak došla do kraja. Uprkos raskidu, ostali su u dobrim odnosima i nastavili zajednički da brinu o ćerki, naglašavajući da im je ona najveći prioritet.

Pre veze sa Keti, Orlando Blum je bio u braku sa australijskom manekenkom Mirandom Ker, sa kojom ima sina Flina. I posle razvoda ostali su u prijateljskim odnosima i često ističu da uspešno sarađuju u odgajanju sina, zbog čega se njihov odnos često navodi kao primer dobrog zajedničkog roditeljstva nakon rastanka.

Dok Orlando Blum započinje novo životno poglavlje sa Luisom, čini se da je i Keti Peri pronašla sreću. Poslednjih meseci sve češće se pojavljuje u društvu bivšeg kanadskog premijera Džastina Trudoa, a njihova veza više nije tajna. Izvori bliski paru tvrde da uživaju u zajedničkom vremenu i da su oboje spremni da ostave prošlost iza sebe.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!