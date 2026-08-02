DONALD TRAMP ODUŠEVLJEN PORUKOM IZ SRBIJE! Objavio snimak iz Arene i transparent posvećen njemu (VIDEO)

DONALD TRAMP ODUŠEVLJEN PORUKOM IZ SRBIJE!
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp reagovao je na transparent koji se pojavio tokom UFC događaja u Beogradskoj areni, na kojem je pisalo: „Predsedniče Donalde Trampe, dobro došli u Srbiju“.
Fotografija transparenta sa UFC spektakla u Beogradu najpre je stigla do Trampa putem objave Ričarda Grenela, koju je podelio na društvenim mrežama.
Nedugo zatim otišao je i korak dalje, pa je na svojoj mreži Truth objavio i snimak iz Beogradske arene na kojem se vidi poruka upućena njemu.
DONALD TRAMP ODUŠEVLJEN PORUKOM IZ SRBIJE!
Ovaj potez privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama, Mnogi su protumačili da je poruka iz Srbije ostavila pozitivan utisak na američkog predsednika. Pojedini smatraju da bi to moglo da doprinese daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Takođe i da poveća mogućnost Trampove posete Srbiji u budućnosti.
Kada je reč o UFC događaju u Beogradu, domaći borci ostvarili su učinak od pet pobeda i četiri poraza. Veče je obeležila i impresivna pobeda Uroša Medića, koji je u glavnoj borbi nokautirao Danijela Rodrigeza za svega 30 sekundi prve runde.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
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KONCERT ACE LUKASA
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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