DONALD TRAMP ODUŠEVLJEN PORUKOM IZ SRBIJE! Objavio snimak iz Arene i transparent posvećen njemu (VIDEO)

DONALD TRAMP ODUŠEVLJEN PORUKOM IZ SRBIJE!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp reagovao je na transparent koji se pojavio tokom UFC događaja u Beogradskoj areni, na kojem je pisalo: „Predsedniče Donalde Trampe, dobro došli u Srbiju“.

Fotografija transparenta sa UFC spektakla u Beogradu najpre je stigla do Trampa putem objave Ričarda Grenela, koju je podelio na društvenim mrežama.

Nedugo zatim otišao je i korak dalje, pa je na svojoj mreži Truth objavio i snimak iz Beogradske arene na kojem se vidi poruka upućena njemu.

DONALD TRAMP ODUŠEVLJEN PORUKOM IZ SRBIJE!

Ovaj potez privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama, Mnogi su protumačili da je poruka iz Srbije ostavila pozitivan utisak na američkog predsednika. Pojedini smatraju da bi to moglo da doprinese daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Takođe i da poveća mogućnost Trampove posete Srbiji u budućnosti.

Kada je reč o UFC događaju u Beogradu, domaći borci ostvarili su učinak od pet pobeda i četiri poraza. Veče je obeležila i impresivna pobeda Uroša Medića, koji je u glavnoj borbi nokautirao Danijela Rodrigeza za svega 30 sekundi prve runde.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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