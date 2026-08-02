OGLASIO SE MILOŠ JANIČIĆ POSLE UFC PORAZA U BEOGRADU! „Tužna priča, nisam stigao da pokažem ništa“

UFC je stigao u Beograd, a publika u Beogradskoj areni željno je iščekivala nastup Miloša Janičića.

Ipak, jedan od najvećih domaćih aduta nije uspeo da pokaže sve što može, pošto je njegov meč završen već posle nešto više od jednog minuta.

Janičić je u borbu protiv Noe Gunjona ušao sa velikim samopouzdanjem i odmah krenuo ofanzivno, ali je njegov nastup prekinula povreda.

Tokom jednog pokušaja udarca nogom, protivnik je uspeo da blokira njegov kik laktom, nakon čega je srpski borac povredio zglob leve noge.

Nije mogao da se osloni na povređenu nogu, što je Gunjon iskoristio i završio borbu.

Nakon meča, Janičić se oglasio putem društvenih mreža, gde je objavio fotografiju sa zaštitnom čizmom na nozi i opisao šta se dogodilo.

OGLASIO SE MILOŠ JANIČIĆ POSLE UFC PORAZA U BEOGRADU!

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Povreda noge na prvom kiku. Žao mi je što nisam stigao da pokažem ništa. Poraz je poraz, ide tužna priča – poručio je Janičić.

-Iako je publika u Beogradu očekivala njegovu veliku noć, povreda je odlučila drugačije, a srpski borac sada će se posvetiti oporavku i povratku u oktagon.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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