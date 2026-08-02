Građanima Kraljeva predstavljena specijalizovana izložba Ekspo 2027

Ekspo karavan Paviljon igre nastavio je putovanje kroz Srbiju posetom Kraljevu, gde je na Trgu srpskih ratnika građanima danas predstavljen deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd kroz program “Kraljevo na putu igre”, koji građani Srbije mogu da očekuje naredne godine.

Nakon Kraljeva, Ekspo karavan nastavlja putovanje kroz Srbiju, a naredna stanica biće Kruševac.

Direktor Sektora za planiranje i razvoj kompanije “EXPO 2027” d.o.o. Beograd Tomislav Sarić istakao je da Ekspo predstavlja razvojnu priliku za celu zemlju i mogućnost da svaki kraj Srbije svetu pokaže svoje turističke i privredne potencijale, kulturni identitet i vrednosti po kojima je prepoznatljiv.

Sarić je naglasio da domaćin predstojeće izložbe nije samo Beograd, već cela Srbija i svi njeni građani, navodi se u saopštenju preduzeća Ekspo 2027 Beograd.

“Upravo zato, važno je da duh Ekspa stigne do svakog dela Srbije, jer će izložba biti prilika da se predstave potencijali svih gradova i opština, njihova tradicija, kultura, inovacije i razvojne mogućnosti”, naveo je Sarić.

On je ukazao da će naredne godine svet doći u Srbiju, i da će Kraljevo zajedno sa celom Srbijom biti domaćin celom svetu.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić ukazao je na bogatu istoriju, kulturu i prirodne lepote Kraljeva i okoline, ocenivši da će predstavljati važan deo šire slike Srbije namenjene gostima iz celog sveta.

“Kraljevo će u okviru Srpske kuće predstaviti ono čime se dičimo – našu tradicionalnu muziku, izvođače i harmonikaše, ali i kraljevački kajmak, a verujem da će gosti iz gotovo 140 zemalja imati priliku da probaju ovaj srpski i kraljevački specijalitet”, naveo je Terzić.

Terzić je posebno istakao gostoprimstvo Kraljevčana i potencijale manastira Žiče, srednjovekovne tvrđave Maglič, ali i okolnih banja i lokalne gastronomije.

Kroz nastup Kulturno-umetničkog društva “Riznica”, solistički nastup Marte Matković iz Muzičke škole “Stevan Mokranjac” i demonstraciju tehnika umetničkog slikanja učenika Umetničke škole, Kraljevo je predstavilo deo svog identiteta, tradicije i talenta.

Posetioci su mogli da zajedno stvaraju muziku, osvajaju kilometre za Kraljevo na digitalnom biciklu, virtuelno obiđu buduću lokaciju izložbe i upoznaju zemlje učesnice Ekspa 2027.

Paviljon igre kroz gradove širom Srbije povezuje kulturno nasleđe, savremeno stvaralaštvo, muziku, umetnost i interaktivne sadržaje inspirisane vrednostima predstojeće izložbe.

Cilj Ekspo karavana je da približi duh Ekspa 2027 i pokaže da je cela zemlja domaćin najvećeg događaja koji će biti organizovan do sada u Srbiji.

Uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinastog sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, u okviru Ekspo karavana, organizovan je poseban prostor posvećen inovacijama i savremenim tehnologijama koje će biti važan deo iskustva posetilaca tokom izložbe.

Posetioci su mogli da se informišu i o volonterskom programu “Ekspo plejmejkeri”, koji građanima svih generacija pruža priliku da postanu deo organizacije najvećeg događaja koji će biti održan u jugoistočnoj Evropi 2027. godine.

Za program se do sada prijavilo skoro 8.000 kandidata, među kojima je više od hiljadu kandidata iz više od 60 država širom sveta.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, tokom 93 dana, pod temom “Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve”.

Učešće je do sada potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnika, a očekuje se više od četiri miliona domaćih i stranih posetilaca.

Tokom ove godine Paviljon igre posetiće više od 30 gradova i opština, približavajući građanima program, vrednosti i mogućnosti koje donosi Ekspo 2027 Beograd.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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