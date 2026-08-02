TUGA U HOLIVUDU! Preminuo čuveni Salvatore iz „Sopranovih“: Jedna izdaja zauvek ga upisala u istoriju televizije!

TUGA U HOLIVUDU! Preminuo čuveni Salvatore iz „Sopranovih“
Američki glumac Vinsent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea „Big Pussy“ Bonpensiera u kultnoj HBO seriji „Sopranovi“, preminuo je u 80. godini, objavio je Deadline.
Pastore je 14. jula napunio 80 godina, a iza sebe je ostavio karijeru dugu gotovo četiri decenije i više od 180 filmskih i televizijskih uloga. Detalji o uzroku smrti još nisu objavljeni.
Od „Dobrih momaka“ do svetske slave u „Sopranovima“
Vincent Pastore rođen je 14. jula 1946. godine u Bronksu, a odrastao je u Nju Rošelu. Pre nego što je uplovio u glumačke vode, služio je u američkoj mornarici, studirao dramu i radio kao vlasnik noćnog kluba.
Glumačku karijeru započeo je krajem osamdesetih godina, a jednu od prvih zapaženijih uloga imao je u filmu Martina Skorsezea „Dobri momci“ iz 1990. godine. Nakon toga pojavio se u ostvarenjima poput „Karlitov put“, „The Jerky Boys“, kao i HBO filmu „Gotti“, gde je tumačio mafijaša Angela Ruđera.
Najveći uspeh u karijeri ostvario je 1999. godine kada je dobio ulogu Salvatorea „Big Pussy“ Bonpensiera u seriji „Sopranovi“.
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Lik koji je obeležio njegovu karijeru
U seriji je igrao jednog od najbližih prijatelja Tonija Soprana, ali i čoveka koji tajno sarađuje sa FBI-jem. Pastore je liku mafijaša i izdajnika dao posebnu emotivnu dubinu. Prikazao je njegovu krivicu, strah i unutrašnju borbu.
Smrt njegovog lika u epizodi „Funhouse“ iz 2000. godine, kada ga Toni i članovi ekipe ubijaju na brodu, ostala je jedna od najpoznatijih scena u istoriji serije.
Tokom karijere Pastore je pozajmio glas Luki u animiranom filmu „Priča o ajkulama“, pojavio se u filmu Gaja Ričija „Revolver“, kao i u serijama „General Hospital“, „Hawaii Five-0“ i „Gravesend“.
Ipak, publika širom sveta najviše će ga pamtiti kao Big Pussyja – čoveka koji je izdao Tonija Soprana, ali je zahvaljujući Vincentu Pastoreu postao jedan od najtragičnijih i najomiljenijih likova serije „Sopranovi“.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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