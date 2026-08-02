U ISTOM GRADU KRALJ BALKANA VS IGRAČICA: Lukas napravio LOM, Tea rasterala goste! PROCENITE SAMI (VIDEO)

Snimci sa društvenih mreža iz istog grada privukli su veliku pažnju javnosti i izazvali brojne komentare.

Nakon što su objavljeni kadrovi sa nastupa najveće balkanske zvezde Ace Lukasa i igračice Tee Tairović, mnogi korisnici su počeli da porede atmosferu sa dva odvojena nastupa.

Dok je Aca Lukas nastupao, snimci koji kruže mrežama prikazuju potpuno ispunjen prostor, publiku koja peva njegove najveće hitove uglas i atmosferu kakva se očekuje na velikim muzičkim spektaklima. Lukas je još jednom pokazao zbog čega ga mnogi nazivaju kraljem Balkana, a komentari publike su da je „napravio lom“ i da u klubu gotovo nije bilo mesta igra da padne.

Sa druge strane, snimci sa nastupa Tee Tairović iz istog grada izazvali su drugačije reakcije. Na njima se vidi manji broj prisutnih gostiju i atmosfera koja je jako dosadna. Pojedini komentari da mrežama jesu da je Tea „rasterala goste“, kao i da je ju je bilo teško slušati. Takođe, deo publike u poslednje vreme primećuje da su njeni nastupi sve manje posećeni, kao i da niko više ne želi da sluša njeno zavijanje.

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NA ISTOM MESTU KRALJ BALKANA VS IGRAČICA: Lukas napravio LOM, Tea rasterala goste! PROCENITE SAMI (VIDEO)

Aca Lukas je još jednom pokazao zbog čega decenijama važi za jedno od najvećih imena regionalne muzičke scene. Njegova energija, hitovi i odnos sa publikom ostaju nešto što mnogi izvođači pokušavaju da dostignu. Dok se vremena i muzički trendovi menjaju i dok je na estradi velika kriza kada su nastupi u pitanju Lukas i puni klubove i pravi atmosferu na kojoj bi mnogi izvođači mogli da uče. Za mnoge je upravo on primer kako se gradi karijera, čuva publika i ostavlja trag na estradi.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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