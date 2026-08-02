Italija suspendovala Šengen sa Španijom!

Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je danas zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju, nakon najnovijih bezbednosnih procena u vezi sa migracijama i zaštitom granica zbog dešavanja u španskoj enklavi Seuti.

Odluka je doneta nakon sednice Komiteta za analizu migracija i bezbednosti granica, kojom je u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u Rimu predsedavao ministar Mateo Pjantedozi, piše italijanski list “Sole24Ore”.

Italijansko ministarstvo navelo je da je odluka zasnovana na najnovijim obaveštajnim podacima i procenama bezbednosnih službi.

Pored toga, tokom telefonskog razgovora italijanskog ministra sa francuskim kolegom Loranom Nunjezom dogovoreno je da se razmotri mogućnost jačanja kontrola duž kopnene granice između Francuske i Italije, u okviru ranije potpisanih sporazuma o saradnji policijskih snaga dve zemlje.

Italija suspendovala Šengen sa Španijom!

Mere su usledile u trenutku pojačanih tenzija zbog migrantske krize povezane sa situacijom u španskoj eksklavi Seuta, gde su poslednjih dana zabeleženi masovni pokušaji prelaska granice iz Maroka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Španije saopštilo je da je više od 57 migranata poginulo pokušavajući da se probije do grada Seute.

Prema saopštenju MUP-a, u Španiju je ilegalno ušlo 50.000 ljudi od početka migracione krize.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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