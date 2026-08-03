DA LI SE OVAKO DOLAZI NA PREMIJERU?

Šarliz Teron ponovo je dokazala da ne igra po pravilima kada je moda u pitanju. Oskarovka se pojavila na konferenciji za medije povodom promocije svog novog filma „Odiseja“ u Seulu, a njen stajling momentalno je postao glavna tema na društvenim mrežama.

Glumica je odabrala neobičnu kombinaciju prugaste plave košulje, crnih kožnih rukavica i upečatljive providne PVC suknje preko tamne podsuknje. Uz to je ponela crne tufnaste hulahopke i salonke. Celokupan izgled dodatno je naglasila kratkom talasastom frizurom i svedenim make-upom, pa je sva pažnja bila usmerena upravo na modni izbor.

Dok jedni hvale Šarliz zbog hrabrosti i tvrde da izgleda kao prava modna ikona, drugi smatraju da je kombinacija previše neobična za promociju jednog filmskog ostvarenja. Komentari poput: „Šta je ovo obukla?“, „Modni promašaj godine“ i „Samo Šarliz može da iznese ovakav stajling“ preplavili su društvene mreže.

DA LI SE OVAKO DOLAZI NA PREMIJERU?

Jedno je sigurno – gde god da se pojavi, Šarliz Teron uspeva da privuče pažnju, a ni ovog puta nije ostavila publiku ravnodušnom.

A vi, šta kažete – modni pogodak ili potpuni promašaj?

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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KONCERT ACE LUKASA

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.