Izi džet produžio rok za ponude, fondovi Apolo i Kastllejk u trci za preuzimanje

Britanska niskobudžetna avio-kompanija Izi džet produžila je danas rok američkom investicionom fondu Kastllejk da podnese konačnu ponudu za preuzimanje. I to, do petka 7. avgusta. Iako je prethodno podržala povoljniju ponudu fonda Apolo.

Britanska komisija za preuzimanje kompanija odobrila je pomeranje roka za Kastllejk do petka u 17 časova po britanskom vremenu, prenosi Rojters. Na taj način je izjednačen rok u kojem i Apolo i Kastllejk moraju da objave da li nameravaju da daju zvanične ponude za kupovinu Izi džeta.

Izi džet produžio rok za ponude, fondovi Apolo i Kastllejk u trci za preuzimanje

Apolo je početkom jula izneo ponudu vrednu oko 5,7 milijardi funti (oko 7,68 milijardi dolara), odnosno 715 penija po akciji Izi džeta. Što je više od ponude Kastllejka od 690 penija po akciji.

Uprava kompanije Izi džet ocenila je tada da ponuda fonda Apolo predstavlja “bolji ishod za akcionare” i saopštila da više nije sklona da prihvati predlog Kastllejka.

Konačna realizacija posla i dalje nosi određene nepoznanice, pre svega u pogledu buduće vlasničke strukture i opcija za izlazak postojećih investitora. Izi džet je nedavno objavio da je njegov profit u trećem fiskalnom kvartalu, od aprila do juna, pao za čak 70 odsto međugodišnje. Glavni uzroci oštrog pada dobiti leže u ratu na Bliskom istoku. Koji je doveo do velike nestabilnosti i skoka cena goriva, ali i do suzdržanosti putnika kada je reč o rezeravacijama.

Uprkos tome, iz kompanije su nagovestili optimizam i stabilizaciju poslovanja tokom špica letnje sezone.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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