„VELIKO IZVINJENJE MOJOJ PUBLICI U MAKEDONIJI“ Zbog propusta avio-kompanije odložen koncert Ace Lukasa, pevač poručio: „Vidimo se sutra u Ohridu!“

„VELIKO IZVINJENJE MOJOJ PUBLICI U MAKEDONIJI“
Najveća muzička zvezda na Balkanu Aca Lukas oglasio se nakon što je njegov koncert odložen zbog propusta avio-kompanije.
Pevač se obratio publici putem video-poruke, istakavši da on i njegov tim nisu odgovorni za nastalu situaciju, već da je do problema došlo zbog okolnosti tokom organizacije leta.
Lukas je objasnio da su prema planu krenuli na put, ali da su, uprkos dogovoru sa pilotom, vraćeni i zbog toga nisu uspeli da stignu na vreme na zakazani nastup.
Naglasio je da će nadležni utvrditi kako je došlo do propusta, dok je on iskoristio priliku da se izvini publici i potvrdi da će koncert biti održan već narednog dana.
-Dragi moji, aerodrom Podgorica, 22.15. Koncert u Ohridu trebalo je da počne u 22.30, a mi smo na aerodrom stigli još u pola šest. Imali smo dogovor sa privatnom avio-kompanijom iz Pule da po nas dođu u 18 časova.
„VELIKO IZVINJENJE MOJOJ PUBLICI U MAKEDONIJI“
-Mi smo izašli u pola šest, imali smo dogovor sa pilotom avio-kompanije, ali smo vraćeni. Trebalo je da budemo u Puli u šest sati. U kom trenutku i zbog čega se to desilo, zašto se nismo pojavili i ko je tu napravio propust, ja zaista ne znam. To će znati oni koji su za to nadležni.
-U svakom slučaju, nije bilo do nas. Toliko mi je žao i ne mogu da vam opišem koliko mi je teško zbog svega ovoga. Čim smo saznali za ovaj propust, odmah smo obavestili javnost.
-Još jednom se svima izvinjavam. Nije bilo do nas, ali neka bude i do nas, samo da niko ne razmišlja o tome šta se desilo i ko je kriv.
-Najavljujem koncert za sutra uveče. Čak više neću ni da se dogovaram oko letova, krenuću kolima. Sutra uveče od 20 časova održaćemo koncert koji je trebalo da bude večeras. Biće i veliko iznenađenje. Vidimo se sutra – zaključio je pevač.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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